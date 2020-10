Romania-Francia: firmata nuova tabella di marcia sul partenariato strategico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier romeno ha detto di aver trasmesso alla controparte francese la "legittima aspettativa" della Romania in merito all'adesione all'area Schengen. "Ho chiesto supporto per accelerare una decisione positiva. Stiamo anche aspettando il sostegno in un altro dossier importante per la Romania, l'adesione all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, essendo la Romania il candidato europeo meglio posizionato e contiamo sul sostegno dei partner europei e, prima di tutto, della Francia, affinché il processo di estensione venga finalizzato ", ha aggiunto Orban. Il premier ha dichiarato nei colloqui bilaterali di augurare successo al premier francese nell'esercizio del suo mandato, in un momento in cui "la Francia, l'Europa e il mondo intero devono affrontare le sfide provocate dalla pandemia." "La Romania promuove un approccio coordinato a livello dell'Ue per rispondere a questa crisi", ha aggiunto Orban. (segue) (Rob)