Romania-Francia: firmata nuova tabella di marcia sul partenariato strategico (4)

- Allo stesso tempo, Orban ha affermato di aver assicurato alla sua controparte francese tutta la "compassione e solidarietà" della parte romena dopo "l'assassinio del professor Samuel Paty da parte di un terrorista". "Abbiamo anche espresso la nostra solidarietà alla Francia nel rispetto dei nostri valori fondamentali e l'importanza di uno spazio in cui la libertà di espressione e di coscienza siano protette dalla violenza e dalla censura. Gli attacchi contro un capo di Stato, come quello a cui è stato sottoposto recentemente il presidente Emmanuel Macron, non sono accettabili dal nostro punto di vista. Il rispetto reciproco tra partner e alleati è essenziale e le differenze di approccio ei momenti di crisi devono essere superati attraverso un dialogo costruttivo e il rispetto reciproco ", ha affermato Orban che sta effettuando una visita ufficiale di due giorni in Francia. (Rob)