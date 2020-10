Covid: Coldiretti, ristoranti perdono 6 clienti su 10 con Dpcm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato è il drastico crollo dei consumi fuori casa che mette a rischio 1/3 della spesa alimentare degli italiani con un impatto sull’intera filiera alimentare nazionale che – continua la Coldiretti - perde oltre un miliardo di euro di fatturato per le mancate vendite di cibo e bevande nel mese interessato dal decreto, dalla carne al pesce, dal vino all’olio, dalla frutta alla verdura, dai formaggi ai salumi. In alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione – precisa la Coldiretti – rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato. Ad essere più colpiti i ristoranti che sono il luogo preferito per il consumo serale fuori casa (65 per cento), al secondo posto le pizzerie con servizio al tavolo (59 per cento), al terzo posto i fast food (10 per cento) e i pub (9 per cento) secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Fipe dalle quali emerge che la fascia di prezzo su cui si attesta una cena-tipo è tra i 10 e i 20 euro, anche se più di un terzo degli italiani riserva ad una singola cena dai 21 ai 30 euro. (segue) (Com)