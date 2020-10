Libia: Forum dei sindaci della Cirenaica chiede un periodo di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum dei sindaci della Cirenaica, la regione della Libia orientale, ha chiesto un periodo di transizione che si concluda con le elezioni secondo una nuova Costituzione concordata e votata tramite referendum. Secondo un comunicato, l'incontro, ospitato dal comune di Al Marj con la partecipazione di rappresentanti di 16 comuni della Libia orientale, ha invitato le Nazioni Unite a "attuare i punti contenuti nell’accordo del comitato militare 5+5”." I sindaci hanno chiesto "garanzie vincolanti per qualsiasi governo entrante per quanto riguarda i poteri e le esigenze del governo locale, e la ratifica di queste garanzie durante i negoziati di pace", invitando il governatore della Banca centrale della Libia a Bengasi (non riconosciuto dalla Comunità internazionale) a "sostenere il governo ad interim (con sede ad Al Bayda, anch’esso non riconosciuto dall’Onu) con urgenti interventi finanziari per la copertura di progetti esistenti nei comuni”. (Bel)