Ungheria: legislatore approva modifiche a norme su quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha approvato alcune modifiche alle regole sulla quarantena, incluse multe più salate per i trasgressori. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti". Il massimo edittale per coloro che violano la quarantena domestica passa da 50 mila a 150 mila fiorini (da circa 137 a circa 411 euro). Vengono anche armonizzate le regole che distinguono i tre tipi di quarantena che può essere imposta dalle autorità. Chi entra nel territorio nazionale ungherese ha ora l'obbligo di autoisolarsi immediatamente invece di aspettare un ordine formale. Stando a quanto riportato da Robert Kiss, portavoce della squadra di crisi che coordina la risposta alla pandemia di coronavirus, le persone in quarantena in Ungheria al momento sono quasi 30 mila. (Vap)