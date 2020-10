Libia: Maiteeq chiede la ripresa del programma di riforme economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Ahmed Maiteeq, ha chiesto la ripresa del programma di riforme economiche e di affrontare il dossier del tasso di cambio del dinaro libico, sia per scopi commerciali che personali. Maiteeq ha affermato in una dichiarazione che le riforme contribuiranno al risparmio di valuta estera, contrasteranno il mercato nero e ovvieranno alla carenza di liquidità nelle banche locali. L’esponente del governo riconosciuto dalle Nazioni Unite si è inoltre congratulato con il popolo libico per la riapertura di tutti i giacimenti petroliferi, l'ultimo dei quali è stato il giacimento El Feel (Elephant, a partecipazione Eni), per la fine delle chiusure in tutti i terminal e per l'inizio delle esportazioni di petrolio che erano state sospese per lungo tempo. Maiteeg ha esortato le istituzioni statali a compiere maggiori sforzi e ad investire “nell'atmosfera positiva” che si registra dopo l'accordo recentemente concluso sulla ripresa della produzione petrolifera, “che ha confermato i buoni propositi, dopo lo stato di sfiducia e conflitto armato”. (Lit)