Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Ad un mese dalla firma dell'accordo per il potenziamento dell'assistenza pubblica delle Rsa nel Lazio, i protagonisti si confrontano in un dibattito on line. Michele Azzola, Enrico Coppotelli e Alberto Civica, rispettivamente segretari generali di Cgil Roma e Lazio, Cisl Lazio, Uil Lazio ne discuteranno con gli assessori regionali Alessio D'Amato e Alessandra Troncarelli. (ore 14:30)- Dibattito in diretta Facebook sulla pagina della Filt Cgil "40 anni di Filt Cgil. Le Reti della Mobilità, Riflessi sociali e ambientali", in cui interverranno gli assessori alla Mobilità della Regione Lazio e Roma Capitale, Mauro Alessandri e Pietro Calabrese, il segretario della Cgil Roma e Lazio, Natale di Cola, e i segretari della Filt Cgil Roma e Lazio Eugenio Stanziale e Daniele Fuligni. Concluderà i lavori la segretaria della Filt Cgil Nazionale, Maria Teresa De Benedictis. Al dibattito parteciperanno anche Antonio Mallamo, amministratore Unico Astral Spa e Stefano Brinchi, amministratore delegato Roma servizi per la mobilità. (ore 16) (segue) (Rer)