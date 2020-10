Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo fino al mattino irregolarmente molto nuvoloso o coperto, poi variabile da poco nuvoloso a nuvoloso per nubi a media quota, in particolare sulle Alpi. Fino al mattino precipitazioni deboli sparse, anche a carattere di rovescio; dal pomeriggio assenti sui settori occidentali, residue deboli sui settori orientali, in esaurimento entro sera. Neve oltre 1500-1800 metri. Minime in forte calo, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 8 e 12, massime tra 15 e 19 °C. (Rem)