Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala partecipa all'incontro online sui contenuti dell'ultima enciclica di Papa Francesco "Fratelli e sorelle tutti" e sul tema ""La politica nell'orizzonte del bene comune per guarire il mondo", organizzato dalla Rete degli Ecologisti e della sinistra "Il Futuro Insieme".L'incontro è trasmesso in diretta sul sito web www.avvenire.it (dalle 11.00 alle 13.00)Commissione consiliare Antimafia. All’ordine del giorno la sesta relazione periodica del comitato legalità, relativa al primo semestre 2020.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16.00)Commissione consiliare Casa. All’ordine del giorno le riflessioni del Comune di Milano sulla delibera regionale di modifica al regolamento di assegnazione. Partecipa l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti.Diretta YouTube (dalle 16.00 alle 17.30)REGIONEL'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini partecipa al convegno online “Vecchie e nuove povertà. Un welfare che cambia” promosso e organizzato da Regione Lombardia e dall'assessorato alle Politiche sociali, abitative e Disabilità. Partecipano al dibattito anche Carlo Miccadei e Chiara Agostini (Ismeri Europa), Guido Gay (Polis Lombardia), Luciano Gualzetti (Caritas Ambrosiana), Dario Boggio Marzet (Banco Alimentare della Lombardia), Valeria Negrini (Forum Terzo settore), Guido Agostoni (Anci Lombardia), Paola Gilardoni (Alleanza contro la povertà). Incontro on line collegandosi al link: https://regione-lombardia.webex.com/regione-lombardia-it/j.php?MTID=m7fecd638c6652a62b3754cabe9f47dfe (ore 9.30 – 12.30) (segue) (Rem)