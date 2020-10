Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEPresidio studentesco "Regione Lombardia rinuncia alla scuola - NoiNonRinunciamo' sciopero Dad e lezioni in piazza"Palazzo Lombardia (ore 9.30)Energy Talks di RCS Academy "Mobilità e Ambiente per una Economia Più Sostenibile", con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, e altri.Evento online (ore 10.00)Conferenza stampa di presentazione dell'evento "Convention digitale Assocamerestero", con presidente della Camera di Commercio di Brescia Roberto Saccone, il presidente di Assocamerestero Gian Domenico Auricchio e altri.Collegamento su Google meet (ore 11.00)Apertura dello Smart City Tour di Huawei, prima tappa dedicata alla città di Milano e ai territori del Nord-Ovest italiano per discutere di Smart Healthcare e Smart Campus, con Thomas Miao ceo Huawei Italia, Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roberta Cocco, assessore all'innovazione del Comune di Milano, Gianmarco Senna consigliere regionale e presidente IV Commissione Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione e altri.Evento online (ore 14.00)Casaleggio Associati presenta, con un evento digitale, i dati della ricerca Digital Food Strategy: le aziende dell'alimentare diventano smart dedicata alla vendita online dei prodotti alimentari.Diretta streaming su www.casaleggio.it (ore 15.00)Flash mob degli ambulanti di Apeca, l'associazione del commercio ambulante aderente a Confcommercio Milano, per chiedere alla Regione interventi urgenti e concreti di aiuto a sostegno delle centinaia di imprenditori che non lavorano più da 8 mesi a causa dei divieti per l'emergenza Covid.Palazzo Pirelli, piazza Duca d'Aosta angolo via Pirelli (ore 15.30) (Rem)