Covid: Bruno (San Matteo Pavia), gravità dei pazienti uguale a marzo

- Il Covid-19 non è cambiato da marzo: i pazienti ricoverati oggi sono gravi come allora. Lo ha spiegato a Sky Tg24 il direttore del dipartimento di scienze mediche e malattie infettive dell’ospedale S. Matteo di Pavia, Raffaele Bruno. "Il virus non è clinicamente morto come si è detto qualche mese fa, il virus è come prima. Abbiamo gli stessi pazienti di prima. La gravità dei pazienti è assolutamente uguale a quella di marzo. Per quello che è il mio osservatorio adesso vediamo pazienti che arrivano prima in ospedale, ormai i sintomi sono noti e ci sono sicuramente più tamponi, quindi abbiamo pazienti più giovani che arrivano prima in ospedale. Questo è importante perché ha un impatto su quella che è la mortalità", ha detto Bruno. "In questi mesi abbiamo - ha infatti spiegato - imparato a gestire questi pazienti, abbiamo qualche arma in più, l’impatto sul risultato finale è migliore di quello di marzo, per adesso. Ovviamente se i numeri aumentano la situazione cambia”.(com)