Francia-Romania: Castex accoglie solidarietà di Bucarest dopo attacchi di Erdogan contro Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania, attraverso il primo ministro Ludovic Orban, ha espresso solidarietà e sostegno a seguito degli attacchi diffamatori del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, contro l’omologo francese Emmanuel Macron. Lo ha detto il primo ministro francese, Jean Castex, in una dichiarazione congiunta con il premier Orban che sta effettuando una visita ufficiale a Parigi. "Sono estremamente onorato e felice di ricevere il primo ministro di un grande Paese amico della Francia. Orban ha espresso la piena solidarietà e sostegno della Romania dopo gli attacchi diffamatori del presidente Erdogan", ha detto Castex. In un discorso durante una cerimonia per rendere omaggio a Samuel Paty, il professore ucciso per aver mostrato delle caricature di Maometto, Macron ha parlato di "separatismo islamista" e ha difeso la libertà di espressione. Le sue dichiarazioni hanno creato varie forme di dissenso nel mondo islamico. Il presidente Erdogan ha chiesto il boicottaggio dei prodotti francesi dopo aver messo in dubbio la "salute mentale" della sua controparte francese. (segue) (Frp)