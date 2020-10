Francia-Romania: Castex accoglie solidarietà di Bucarest dopo attacchi di Erdogan contro Macron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È estremamente importante che i nostri partner europei si uniscano a noi nella difesa dei nostri valori comuni, come la libertà di espressione e di coscienza, e la lotta contro l'incitamento all'odio e il terrorismo. Questo crimine odioso è stato commesso proprio contro questi valori fondamentali", ha aggiunto Castex. Il primo ministro francese ha anche detto che lui e la sua controparte romena hanno accolto con favore il 140mo anniversario dei rapporti diplomatici fra Francia e Romania e hanno deciso di rafforzare i legami, "soprattutto in settori come l'energia nucleare, la difesa, le telecomunicazioni, l'agricoltura, la salute e la cultura". "E 'l'argomento della tabella di marcia che abbiamo firmato con il primo ministro romeno, così come la dichiarazione di intenti nel campo del nucleare civile", ha detto Castex aggiungendo che durante l'incontro sono state sollevate anche molte questioni europee su cui Francia e Romania hanno posizioni convergenti. (Frp)