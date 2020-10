Stati Uniti: coronavirus, vaccino sarà incluso nei programmi sanitari Medicare e Medicaid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si prepara ad annunciare che i vaccini contro il coronavirus otterranno la copertura di piani sanitari Medicare e Medicaid, una volta completato il loro sviluppo e avviata al loro distribuzione nel paese. Lo anticipano fonti governative citate dal quotidiano “Politico”. Secondo le fonti, l’agenzia federale Centers for Medicare and Medicaid Services (Cms), garantirà la copertura ai vaccini che otterranno l’autorizzazione di emergenza della Food and Drug Administration (Fda). Le politiche attualmente in vigore non consentono l’inserimento di vaccini approvati tramite tale procedura accelerata nei piani Medicare e Medicaid. Almeno due produttori di potenziali vaccini intendono presentare la domanda per l’autorizzazione di emergenza entro la fine del 2020. (Nys)