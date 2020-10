Slovacchia: ministro Interno non crede che presidente del parlamento abbia violato coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Slovacchia, Roman Mikulec, non crede che il presidente del parlamento, Boris Kollar, abbia violato le norme sul coprifuoco sabato scorso. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Kollar ha avuto un incidente stradale nel fine settimana ed è ricoverato in ospedale. "Dato il suo stato di salute, aspetterò che sia in condizioni di poter rispondere a domande", ha detto Mikulec. Sulla questione si è pronunciata anche la ministra degli Investimenti, dello Sviluppo regionale e della Digitalizzazione, Veronika Remisova. A suo avviso Kollar dovrà spiegare la sua posizione non appena si riprenderà dalle conseguenze dell'incidente. (segue) (Vap)