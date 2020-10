Slovacchia: ministro Interno non crede che presidente del parlamento abbia violato coprifuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato scorso Kollar ha avuto un serio incidente stradale a Bratislava ed è ricoverato all'ospedale di Kramare con una frattura alla seconda vertebra cervicale. Una guardia del corpo che era con lui ha alcune costole rotte e si è ferita alla testa. L'autista non ha sofferto ferite, secondo quanto comunicato dal ministero dell'Interno. Dopo l'incidente diversi media hanno riferito di una presenza nell'auto di Kollar, quella di una ex finalista di Miss Universo. Michaela Jurcova, a capo dell'ufficio stampa della presidente dal parlamento, non ha però rilasciato commenti ufficiali sul numero dei passeggeri nell'auto. (Vap)