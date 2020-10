Congo-Kinshasa: uccisi 27 ribelli ruandesi e burundesi nella provincia del Nord Kivu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Repubblica democratica del Congo (Fardc) hanno ucciso 27 ribelli ruandesi e burundesi nella provincia orientale del Sud Kivu. Lo riferisce l’agenzia di stampa ruandese “Rna”, secondo cui le uccisioni sono avvenute nell’ambito di un’operazione militare “su larga scala” per cacciare i gruppi armati ruandesi e burundesi dalle loro roccaforti. Secondo quanto riferito da fonti militari, nel mirino dell’operazione c’erano in particolare i ribelli del gruppo burundese Red Tabara e delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr), entrambi attivi nella regione orientale della Repubblica democratica del Congo.(Res)