Covid: Bruno, al S. Matteo di Pavia sistema adesso regge, ma affluenza a ospedali deve diminuire

- “Nel mio ospedale in questo momento il sistema regge". Lo ha dichiarato a Sky Tg24 il direttore del dipartimento scienze mediche e malattie infettive dell’ospedale San Matteo di Pavia, Raffaele Bruno. "Al San Matteo - ha spiegato - ci sono circa settanta malati in degenza ordinaria e più di quindici pazienti in terapia intensiva. La situazione è in continua evoluzione, bisogna capire per quanto tempo durerà. Adesso regge”. “Per questo motivo - ha aggiunto - ci vogliono misure che facciano sì che il virus circoli di meno e diminuisca l’affluenza verso gli ospedali". (com)