Libano: attesa domani delegazione russa per colloqui su crisi

- Una delegazione russa di alto livello dovrebbe arrivare a Beirut il 28 ottobre per colloqui con alti funzionari libanesi alla luce della crisi economica e finanziaria in corso in Libano. Lo riferisce il portale "Naharnet". La visita della delegazione arriva dopo che il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha rinviato la visita prevista questo mese nella capitale. Stando a fonti diplomatiche non meglio specificate, la delegazione che arriverà da Mosca si tratterrà per due giorni in Libano e sarà guidata dal capo del Centro di gestione della difesa nazionale russa, Mikhail Mezentsev. Tra gli altri membri della delegazione russa, secondo le fonti, ci sarebbero anche l'inviato speciale del Cremlino per la Siria, Alexander Lavrentiev, l'inviato del ministero degli Esteri per la Siria, Alexander Kinschak, e una serie di alti funzionari militari e civili. (Res)