Sud Sudan: nuova epidemia di poliomielite derivata dal vaccino

- Il ministero della Salute del Sud Sudan ha annunciato un'epidemia di poliomielite in cinque Stati regionali del Paese. Il nuovo focolaio, ha dichiarato alla stampa un funzionario del ministero della Salute, è stato causato dal virus derivato dal vaccino ed è legato ai bassi tassi di immunizzazione. I nuovi casi sono stati individuati dopo che il primo campione è diventato positivo il mese scorso. “Questa epidemia di poliomielite è derivata dal vaccino e non è il virus della polio selvaggia. Al momento, abbiamo 15 casi in circolazione segnalati in cinque Stati”, ha spiegato il funzionario, aggiungendo che il ministero ha attivato una risposta nazionale all'epidemia che si concentrerà sul miglioramento delle campagne di sorveglianza e immunizzazione. “Una campagna di immunizzazione a livello nazionale mirata a oltre 1,4 milioni di bambini verrà condotta in 45 contee dei 10 Stati. Ci saranno due fasi a partire dalla prima settimana di novembre”, ha detto. A giugno l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato il Sud Sudan libero dal virus della polio selvaggia.(Res)