Croazia-Russia: ministro Lavrov annulla visita a Zagabria per "motivi sanitari"

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov non si recherà oggi in Croazia, come invece precedentemente annunciato. Secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica "Radio Slobodna Evropa", la visita è stata cancellata a causa della diffusione del Covid-19 . Il ministero croato degli Esteri ha confermato che la visita è stata rinviata per motivi sanitari legati all'epidemia, ovvero per l'elevato numero di nuovi contagi in entrambi i paesi. La visita verrà effettuata, ha precisato il dicastero croato, quando la situazione sanitaria sarà migliorata. Lavrov non ha annullato la sua visita ad Atene il 26 ottobre e neppure quelle a Sarajevo e Belgrado, annunciate per il 28 ottobre. (Seb)