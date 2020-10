Pakistan: esplosione in una scuola coranica a Peshawar, diversi morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sette persone hanno perso la vita e 70 sono rimaste ferite, a seguito di una esplosione verificatasi presso una scuola coranica a Peshawar, nel Pakistan. Lo riferisce l’emittente “Al Jazeera”, che cita fonti di polizia locali, secondo cui molte delle vittime sono bambini. L’esplosione si è verificata alle ore 8.30 di oggi nella moschea Speen Jamaat, che funge anche da scuola coranica per i bambini del vicinato. Secondo una fonte anonima, non si è trattato di un attentato suicida, ma di esplosivo lasciato sul sito dell’attentato in una borsa all’interno della moschea, che ha subito danni significativi.. (Res)