Imprese: Samsung ottiene licenza Usa per rifornire Huawei

- Samsung Display potrà rifornire Huawei Technologies di pannelli per gli smartphone e gli altri apparecchi del colosso cinese dell’elettronica per le telecomunicazioni. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”. Samsung è divenuta così la prima azienda asiatica ad ottenere una esenzione dal regime sanzionatorio Usa a Huawei. Fonti aziendali anonime citate dal quotidiano economico riferiscono che “Samsung Display ha ottenuto l’approvazione per la fornitura di alcuni suoi prodotti a Huawei”. Huawei è un cliente fondamentale di Samsung Display e della casa madre, Samsung Electronics. Samsung Display è il fornitore dei pannelli Oled per gli smartphone di fascia premium della compagnia cinese. (Git)