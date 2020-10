Myanmar: governo estende divieto d’ingresso cittadini stranieri prima delle elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Myanmar sono decise a procedere secondo i piani in vista delle prossime elezioni generali, in programma il prossimo 8 novembre, ed hanno respinto la richiesta di un rinvio da parte delle forze di opposizione alla luce dell’aumento dei casi di contagio da coronavirus nel paese. Un funzionario elettorale citato dalla stampa locale ha dichiarato che il governo adotterà misure tese a tutelare gli elettori dai rischi di natura sanitaria, ad esempio aumentando i seggi elettorali per ridurre gli assembramenti. Il Myanmar ha registrato ben 671 nuovi casi di coronavirus domenica, 20 settembre, toccando il record negativo dall’inizio dell’emergenza pandemica. (segue) (Inn)