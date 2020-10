Corea del Sud: l’economia torna a crescere nel terzo trimestre grazie all’export (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Corea del Sud ha registrato un calo ad agosto per la prima volta nell’arco degli ultimi tre mesi, mentre i consumi interni sono aumentati, secondo i dati pubblicati lo scorso 29 settembre dall’ente statistico sudcoreano. La produzione industriale complessiva è calata dello 0,9 per cento rispetto al mese di luglio, quando invece era aumentata di un decimo di punto percentuale. Il calo ad agosto è stato del 3,4 per cento su base annua. Gli investimenti in immobilizzazioni sono calati del 4,4 per cento su base mensile, mentre le vendite al dettaglio sono aumentate del 3 per cento rispetto a luglio. La produzione nei settori minerario, manifatturiero, del gas e dell’elettricità è calata dello 0,7 per cento ad agosto; le vendite di beni durevoli, come le automobili, sono aumentate del 12,7 per cento, e quelle di beni non durevoli, come i cosmetici, dello 0,9 per cento. (Git)