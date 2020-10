Dopo Napoli e Roma guerriglia anche a Milano e Torino: le misure del dpcm scatenano proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una notte di proteste in tutta Italia per manifestare contro le ultime misure contenute del dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Dopo Napoli e Roma la protesta è esplosa anche a Milano e Torino. La prima notte in semilockdown è stata infatti segnata da scontri e tensioni in molte piazze, con centinaia di cittadini scesi in strada per dire no alle nuove restrizioni. A Milano sono stati lanciati fumogeni e bombe carta contro gli agenti, un poliziotto è rimasto ferito e 15 dimostranti sono stati portati in questura. I manifestanti hanno poi lanciato pietre, bottiglie e grossi petardi alla Regione Lombardia.Violenza e saccheggi a Torino, colpita al cuore. In via Torino, la strada dello shopping, le vetrine sono state prese a sassate e distrutte. Le forze dell’ordine hanno fermato alcune persone che si sono allontanate con vestiti, scarpe e borse. Anche qui non sono mancati lacrimogeni e bombe carta.Resta alta l'attenzione del Viminale per una serie di manifestazioni che, quindi, potrebbero verificarsi in altre città del Paese. In strada, infatti, si è scesi anche a Palermo dove ristoratori e commercianti si sono ritrovati davanti alla prefettura. Una chiusura parziale che per i lavoratori del settore ha tutto il sapore di un ennesimo lockdown.Intanto, il governo si prepara a mettere nero su bianco quanto annunciato da Conte in conferenza stampa. E' previsto per oggi, infatti, il consiglio dei Ministri in cui discutere le misure di ristoro. Obiettivo dell'esecutivo, come ribadito anche dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, è quello di varare in provvedimento oggi in modo da erogare in tempi stretti gli indennizzi.(Rin)