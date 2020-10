Spagna: Podemos minaccia di ostacolare approvazione bilancio per reddito minimo e affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza della legge di bilancio spagnola sembrava chiusa e pronta per essere approvata dal Consiglio dei ministri di oggi ma nelle ultime ore Unidas Podemos, principale alleato di governo del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, ha riaperto una trattativa che all'interno del Partito socialista operaio (Psoe) era data per conclusa. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Pais", infatti, la formazione di Pablo Iglesias vuole ora legare la sua approvazione al progresso su due questioni che considera fondamentali. La prima prevede di includere nella legge delle misure per garantire il funzionamento del reddito minimo di base, che è stato approvato a fine maggio con l'obiettivo di raggiungere 850 mila famiglie, mentre fino ad ora ne hanno beneficiato appena 135 mila. Il secondo nodo è la regolamentazione del prezzo degli alloggi in affitto su cui i socialisti sono favorevoli ma hanno chiesto di aspettare che il paese superi le fasi più delicate della pandemia del coronavirus. Podemos ha rinunciato per il momento all'aumento delle imposte sui grandi patrimoni per "spirito di coalizione", ma non sembra intenzionato a voler cedere su questi due punti considerati due dei "fiori all'occhiello" del suo programma elettorale. (Spm)