Thailandia: proseguono le proteste, premier Prayuth apre a riscrittura Costituzione (7)

- Il sovrano di Thailandia Maha Vajiralongkorn, noto come Rama X, al centro delle proteste in corso nel suo paese, non deve regnare dalla Germania, dove risiede per lunghi periodi in Baviera. È quanto dichiarato dal governo tedesco, come riferisce l'emittente radiofonica “Deutsche Welle”. In particolare, il ministro degli Esteri Heiko Maas ha affermato che “la politica riguardante la Thailandia non deve essere condotta dal suolo tedesco”. La Germania, ha aggiunto Maas, “si opporrà sempre a ospitare chi conduce i propri affari di Stato dal paese”. Intanto, il sovrano dell'ex Siam è criticato dai propri oppositori in patria anche perché, durante la crisi del coronavirus, è stato assente da Bangkok per più di sei mesi, oltre che per il suo autoritarismo. L'ambasciata di Thailandia a Berlino ha fatto sapere che gli affari politici a Bangkok sono seguiti dal primo ministro, il generale Prayut Chan-o-cha, mentre Rama X è in Germania “per questioni private”. (Fim)