Nagorno-Karabakh: premier Pashinyan, fallita iniziativa Usa per cessazione ostilità (3)

- Armenia e Azerbaigian hanno concordato un nuovo cessate il fuoco umanitario che ha preso il via questa mattina. Ad annunciarlo ieri sera il dipartimento di Stato degli Stati Uniti. La nuova tregua è iniziata alle 8 ora locale (le 5 in Italia). "Gli Stati Uniti hanno facilitato negoziati tra i ministri degli Esteri e i copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce (Francia, Russia e, per l'appunto, Usa) per avvicinare Armenia e Azerbaigian a una soluzione pacifica del conflitto nel Nagorno-Karabakh", si legge nel comunicato del dipartimento di Stato. (segue) (Rum)