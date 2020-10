Malesia: il re boccia la proposta di proclamare lo stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Malesia, Abdullah Ri’ayatuddin, ha respinto la proposta del primo ministro, Muhyiddin Yassin, di proclamare lo stato di emergenza per far fronte all’aumento dei casi di coronavirus nel paese. Qal-Sultan Abdullah ritiene che in questo momento non sia necessario che Sua Maestà proclami una emergenza nel Paese o in parte di esso”, ha dichiarato Ahmad Fadil Shamsudin, comprtoller della Casa reale. Il re ha deciso di bocciare la proposta a margine di un incontro con i sovrani ereditari degli Stati della Malesia, nella giornata di domenica, 25 ottobre. L’ipotesi della proclamazione di uno stato di emergenza da parte del governo del premier Muhyiddin, che fatica a mantenere la propria maggioranza in parlamento, era circolata da venerdì 23 ottobre, ed aveva innescato forti fibrillazioni nel paese. Gli oppositori del primo ministro lo accusano di voler ricorrere al pretesto della pandemia per dotarsi di poteri speciali e annullare un voto di sfiducia al suo governo, che si potrebbe tenere durante la sessione della Camera bassa in programma dal 2 novembre prossimo. (segue) (Fim)