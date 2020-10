Bolivia: revocato ordine di cattura nei confronti di Evo Morales (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Tribunale apre quindi le porte ad un ritorno di Evo Morales in patria dopo oltre 10 mesi di esilio, prima in Messico e poi in Argentina, dove si trova attualmente. In questo contesto la presidente del Senato della Bolivia, Eva Copa, ha sollecitato al ministero degli Esteri a trasmettere gli inviti per la cerimonia di insediamento di Luis Arce come presidente, attesa per l'8 novembre. In caso contrario, ha fatto sapere l'esponente del Movimento per il socialismo (Mas), sarà lo stesso parlamento a provvedere, invitando - tra gli altri - anche l'ex capo dello stato Evo Morales. "Spetta al ministero degli Esteri l'invio degli inviti ai presidenti della regione e agli ex presidenti. Ribadisco che non è stata recapitata nessuna nota", ha detto Copa intervistata dalla testata "Unitel". Il protocollo, prosegue Copa, avverte che devono essere invitati "tutti gli ex presidenti, e spetterà a ciascuno di loro decidere se presenziare o meno". (segue) (Brb)