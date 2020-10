© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:COMUNE:- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta "Il piano di conservazione dello stadio Flaminio". Interviene, tra gli altri, l'assessore allo Sport, Daniele Frongia. Sarà possibile seguire la conferenza stampa in streaming al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/user/NotizieRomaCapitale. (ore 10)VARIE:- Ad un mese dalla firma dell'accordo per il potenziamento dell'assistenza pubblica delle Rsa nel Lazio, i protagonisti si confrontano in un dibattito on line. Michele Azzola, Enrico Coppotelli e Alberto Civica, rispettivamente segretari generali di Cgil Roma e Lazio, Cisl Lazio, Uil Lazio ne discuteranno con gli assessori regionali Alessio D'Amato e Alessandra Troncarelli. (ore 14:30)- Dibattito in diretta Facebook sulla pagina della Filt Cgil "40 anni di Filt Cgil. Le Reti della Mobilità, Riflessi sociali e ambientali", in cui interverranno gli assessori alla Mobilità della Regione Lazio e Roma Capitale, Mauro Alessandri e Pietro Calabrese, il segretario della Cgil Roma e Lazio, Natale di Cola, e i segretari della Filt Cgil Roma e Lazio Eugenio Stanziale e Daniele Fuligni. Concluderà i lavori la segretaria della Filt Cgil Nazionale, Maria Teresa De Benedictis. Al dibattito parteciperanno anche Antonio Mallamo, amministratore Unico Astral Spa e Stefano Brinchi, amministratore delegato Roma servizi per la mobilità. (ore 16) (segue) (Rer)