Usa: incendi in California, evacuate 60 mila persone a Irvine

- La città di Irvine, in California, ha emesso un ordine di evacuazione per circa 60 mila dei suoi residenti a causa della rapida diffusione dell'incendio di Silverado. Lo riporta il sito "Axios". L'incendio è iniziato come un incendio di vegetazione lunedì alle 6:47 del mattino intorno al Cammino del Canyon Santiago e al Cammino del Canyon Silverado, secondo la città di Irvine. L'Orange County Fire Authority ha twittato che l'incendio ha già bruciato duemila acri, spinto dai venti a 60 miglia orarie e dal clima caldo e secco. "L'incendio è scoppiato a Silverado Canyon, e gli elicotteri e gli aerei ad ala fissa sono in arrivo", ha dichiarato il sindaco di Irvine Christina Shea in un comunicato stampa. Le condizioni di siccità e i venti forti in tutto lo Stato hanno provocato tagli alla corrente per centinaia di migliaia di californiani per evitare che le apparecchiature di servizio pubblico innescassero nuovi incendi. (Nys)