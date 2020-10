Usa: coronavirus, secondo i pediatri contagiati quasi 800 mila bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 800 mila bambini negli Stati Uniti sono stati infettati dal Covid-19 quest'anno, ha detto l'American Academy of Pediatrics (Aap), aggiungendo che i casi attuali tra i bambini sono in aumento. Lo riporta il sito "The Hill". Nel loro ultimo rapporto di dati a livello statale, l'Aap ha condiviso le statistiche che dimostrano una crescente prevalenza di coronavirus tra i giovani. Attualmente ci sono circa 8,4 milioni di casi di coronavirus negli Stati Uniti, con i bambini che ora costituiscono l'11 per ceto di questo numero - circa 1.053 casi ogni 100 mila bambini. Nel periodo dall'8 al 22 ottobre, sono stati segnalati 4.555 nuovi casi di giovani, con un aumento del 14 per cento. Finora, i decessi e i ricoveri tra i bambini a cui è stato diagnosticato il coronavirus sono stati piuttosto rari. Solo l'1-3,6 per cento del totale dei ricoveri ospedalieri segnalati erano bambini, e i bambini hanno rappresentato dallo 0 allo 0,23 per cento dei decessi segnalati derivanti da Covid-19. Sedici Stati hanno riferito che nessun bambino è morto a causa del virus.(Nys)