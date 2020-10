Roma: rissa con coltellate in zona Cecchignola, tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lite con coltellate, oggi pomeriggio, in zona Cecchignola a Roma. Due uomini, probabilmente di origine marocchina, sono stati trasportati in codice rosso al Sant’Eugenio. Le ferite sono riconducibili a coltellate inferte da un terzo uomo, un italiano con precedenti penali, ferito anche lui da percosse e trasportato in codice giallo al Campus Biomedico. I carabinieri sono stati allertati per una rissa in corso alle 18.30 circa, in via Francesco Sapori. Al loro arrivo, i militari della stazione Cecchignola, hanno trovato i tre feriti e hanno agevolato il loro soccorso da parte degli operatori del 118. Hanno quindi iniziato ad indagare per risalire alla causa della lite che aveva certamente coinvolto anche altre persone che, però, sono fuggite prima dell’arrivo dei militari. Al momento nessuno dei tre feriti è in pericolo di vita.(Rer)