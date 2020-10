Coronavirus: Kansas fuori controllo, tamponi positivi oltre il 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati del Midwest e del Sud-Ovest Usa stanno emergendo come nuovo epicentro del Covid-19 nel paese, con il New Mexico, il Wisconsin, il Nebraska e il Wyoming che registrando picchi da record in nuovi casi giornalieri. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il Kansas è solo uno dei circa 33 Stati con un numero crescente di casi Covid-19, ma recentemente ha visto il suo tasso di positività media mobile a sette giorni superare il 20 per cento, ben oltre il meno del 10 per cento raccomandato per iniziare la riapertura dei locali pubblici e dei settori economici. Questo primato nei test di positività si accompagna al più alto numero di nuovi casi registrati durante l'intero corso della pandemia, che ha visto 991 nuovi casi di infezione da Covid-19 confermati il 5 ottobre. (Nys)