Usa: Trump approva vendita di armi a Taiwan per 2,4 miliardi di dollari

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha approvato una nuova vendita di armi a Taiwan per quasi 2,4 miliardi di dollari, scatenando un contraccolpo dalla Cina. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il nuovo pacchetto - che il dipartimento di Stato ha notificato al Congresso stasera - comprende fino a 100 sistemi di difesa costiera Harpoon e 400 missili lanciati in superficie Harpoon Block II, secondo una nota del Pentagono. La vendita aiuterà Taiwan "a migliorare la sicurezza del destinatario e ad aiutare a mantenere la stabilità politica, l'equilibrio militare, l'economia e il progresso nella regione" attraverso l'impiego di "un sistema altamente affidabile ed efficace per contrastare o scoraggiare le aggressioni marittime, i blocchi costieri e gli assalti anfibi", ha detto il dipartimento della Difesa. La notifica formale di approvazione arriva sulla scia di tre ulteriori accordi di armi del valore combinato di 1,8 miliardi di dollari, annunciati mercoledì scorso. L'annuncio ha già scatenato l'ira della Cina, che rivendica Taiwan come parte del suo territorio. Un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha detto che Pechino sanzionerà diverse aziende statunitensi.(Nys)