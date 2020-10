Usa: Twitter posterà avvisi contro la disinformazione il giorno delle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter inizierà la prossima settimana ad appuntare degli avvisi in cima alle cronologie di tutti gli utenti negli Stati Uniti, avvertendo che i risultati delle elezioni del 3 novembre potrebbero essere ritardati e che potrebbero incontrare disinformazione sul voto per corrispondenza. Lo riporta il sito "Axios". In molti Stati si teme che i i risultati delle elezioni possano arrivare in ritardo, a causa del numero senza precedenti delle votazioni per corrispondenza, che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito senza fondamento "molto pericoloso" e "corrotto". Trump ha avvertito che "possono succedere un sacco di cose" con il voto per posta se la corsa presidenziale non viene decisa nella notte delle elezioni. Gli avvisi "si collegheranno a ultime informazioni credibili sull'argomento da parte di esperti di elezioni, giornalisti e altre fonti di notizie autorevoli", ha detto Twitter in un comunicato stampa del lunedì. I messaggi di Twitter saranno disponibili in 42 lingue. Appariranno a tutti coloro che hanno un account Twitter con sede negli Stati Uniti e quando le persone cercheranno termini, frasi o hashtag relativi alle elezioni o alle schede elettorali.(Nys)