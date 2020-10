Roma 2021: Casu (Pd), al via confronto programmatico della coalizione "Insieme"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via confronto programmatico della coalizione "Insieme per Roma". "La coalizione insieme per Roma, riunita in via telematica, apre insieme oggi un percorso programmatico aperto a tutte le forze politiche e sociali che in questi anni si sono battute insieme per Roma contro il degrado e il declino della Capitale e il totale fallimento dell'amministrazione Raggi: la priorità oggi è costruire subito una grande alleanza per combattere insieme il virus e non lasciare nessuno solo nella battaglia". Lo dichiara in una nota il segretario del Pd Roma Andrea Casu. "Attraverso azioni e politiche concrete a sostegno di tutte e di tutti, nessuno escluso. Il nemico è Covid 19, non le regole. Per questo abbiamo deciso di dare vita insieme a un impegno comune per offrire risposte all'emergenza Covid e avviare un coordinamento permanente delle iniziative - continua la nota - Nei prossimi giorni convocheremo insieme tutti gli eletti del centro-sinistra di Roma, dai Municipi al Parlamento, per stabilire misure concrete a sostegno dei cittadini della Capitale a partire dal Dpcm appena presentato e dalla manovra economica che approderà alle Camere". (Com)