Ue: Gentiloni, convinto che Next Generation Eu verrà realizzato

- Il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, si dice convinto che il Next Generation Eu, il programma per la ripresa economica dalla crisi posta dal Covid, verrà realizzato. Lo ha detto alla video conferenza dal titolo "L'Europa al bivio dopo lo choc. Road to Recovery: ever closer Union o convivenza forzata?" della Fondazione Corriere della Sera. "Certamente vedo le difficoltà, le divisioni, le differenze e quindi i rischi di ritardi. Resto tuttavia convinto che riusciremo a mettere a terra questo programma" per la ripresa, ha detto. Gentiloni ha sottolineato che la pandemia non "ha steso un velo irenico tra i paesi dell'Ue alla 'volemose bene'" perché "i toni nel Consiglio europeo sono stati molto duri" e si continua "a discutere". Ma alla fine "le difficoltà che incontriamo verranno superate", ha detto. "I rischi di ritardi vanno affrontati lavorando intensamente, spingendo la presidenza tedesca a fare fino in fondo la sua parte e dialogando con il Parlamento europeo", ha aggiunto. (Beb)