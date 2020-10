Covid: Ricciardi, circolazione alta, impossibile tenere aperti cinema e teatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La circolazione del virus nelle aree metropolitane è talmente alta che non è possibile oggi consentire le manifestazioni e gli eventi in ambienti chiusi come cinema e teatri, anche se rispettano i protocolli". Così il professor Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, ospite a "Otto e mezzo" su La7. "Dobbiamo assolutamente evitare il lockdown generale e possiamo riuscirci - ha chiarito - solo facendo dei lockdown mirati. Il contagio è talmente forte oggi, soprattutto in aree metropolitane come Milano e Napoli, che mette in ginocchio gli ospedali e i pronto soccorso". Quanto alla possibilità di passare un Natale sereno, Ricciardi ha chiarito: "Siamo ancora in tempo per poterlo fare, ma dobbiamo rafforzare le strutture ospedaliere e il tracciamento e dobbiamo agire ora perché ogni giorno che passa, è perso". (Rin)