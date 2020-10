Mali-Italia: vice ministra Del Re ricevuta da presidente transizione, "sosteniamo processo politico in atto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sostiene il processo politico in atto in Mali e intende collaborare con l'esecutivo di transizione che porterà il Paese alle elezioni. Lo ha detto la vice ministra Emanuela Del Re nel corso della sua visita in Mali, dove ha incontrato il presidente della transizione della Repubblica del Mali, Bah N'Daw. "La scelta dell'Italia di venire in Mali in un momento particolarmente complesso come quello attuale e di aprire una ambasciata è un gesto d'amore", ha detto il presidente accogliendo la vice ministra, secondo quanto riferisce una nota della Farnesina. Nel corso dell'incontro, prosegue la nota, sono stati toccati aspetti chiave della transizione politica in atto nel Paese, della situazione regionale e del ruolo del Mali per la stabilizzazione del Sahel. "L'Italia sostiene il processo politico in atto in Mali e intende collaborare con l'esecutivo di transizione che porterà il Paese alle elezioni. Il Mali è un partner importante per l'Italia e il rafforzamento delle istituzioni statuali costituisce una priorità della nostra azione nel Paese." – ha detto Del Re. (segue) (Com)