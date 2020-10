Roma 2021: Ciaccheri (Municipio VIII), bene tavolo centrosinistra, manderemo a casa Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le forze riunite attorno al tavolo del centrosinistra oggi fanno un ulteriore passo in avanti nella costruzione dell'alleanza verso le elezioni del 2021. Il tavolo si è dato due obiettivi: lavorare sul processo politico elettorale e porre attenzione alla battaglia contro le conseguenze socio-economiche del Covid". Lo dichiara in una nota Amedeo Ciaccheri, portavoce di "Liberare Roma" e presidente del Municipio Roma VIII. "È preziosa la disponibilità di tutte le forze politiche di partecipare alle primarie e rafforzare lo spirito coalizionale. Le primarie sono il perimento valoriale e politico dell'alleanza stessa: candidati e programmi potranno sfidarsi in un contesto certo - aggiunge Ciaccheri -. Il giudizio sulla Giunta Raggi è senza appello, netto e definitivo: abbiamo fatto opposizione per cinque anni, abbiamo riconquistato due municipi, abbiamo vinto le suppletive e ora manderemo a casa Virginia Raggi. Non ci interessano accordi di palazzo con M5s piuttosto dobbiamo parlare alle romane e ai romani delusi dall'esperienza di questa Giunta. Per noi il tavolo è uno strumento fondamentale con una missione di scopo: stabilire le regole e il contesto condiviso; organizzare e promuovere la partecipazione popolare alle scelte migliori per la città", conclude. (Com)