G20: sottosegretario Scalfarotto, Italia lavorerà per ripresa settore siderurgico

- L'Italia lavorerà affinché si prosegua nella riduzione multilaterale della sovraccapacità produttiva di acciaio a livello mondiale. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto intervenendo oggi all’annuale Conferenza ministeriale del Global Forum on Steel Excess Capacity (Gfsec), nato nel quadro del G20 con l’obiettivo di condividere i dati nazionali relativi alla capacità produttiva dell’industria siderurgica e coordinare le politiche di sostegno al settore al fine di evitare tensioni commerciali sul mercato siderurgico internazionale. La presidenza annuale del forum è assicurata dalla presidenza di turno del G20 che, come ricordato dal sottosegretario Scalfarotto, per il 2021 spetterà all’Italia. "Oggi al Global Forum on Steel Excess Capacity, ho ribadito il nostro impegno, a fianco a quello della Ue, affinché si prosegua nella riduzione multilaterale della sovraccapacità produttiva di acciaio a livello mondiale. All’Italia, seconda potenza manifatturiera in Europa, spetterà la presidenza nel 2021. Lavoreremo per assicurare la ripresa di un settore duramente colpito dalla pandemia in corso, attraverso il coordinamento e la concertazione" - ha dichiarato il sottosegretario, secondo quanto riferisce una nota della Farnesina. (Com)