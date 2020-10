Lavoro: Catalfo, oggi proficuo colloquio con commissario europeo Schmit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, informa di aver avuto oggi un "proficuo colloquio in videochiamata con il commissario europeo per il Lavoro e i Diritti sociali, Nicolas Schmit, a cui, spiega, "ho illustrato i progetti del ministero del Lavoro per il Piano nazionale di ripresa e resilienza che sarà finanziato con il Recovery fund". Su Facebook quindi aggiunge: "Investimenti su formazione e nuove competenze e crescita dell'occupazione di giovani e donne sono le basi da cui l'Italia e l'Europa devono assolutamente ripartire". (Rin)