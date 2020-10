Italia-Mali: Del Re a “Nova”, apertura ambasciata a Bamako dimostra importanza strategica del Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia riconosce al Mali e al Sahel un’importanza strategica “fondamentale”, trattandosi del “vero confine meridionale dell’Italia”, e la prossima apertura di un’ambasciata a Bamako – dopo quelle in Burkina Faso e in Niger – lo dimostra. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, in visita oggi e domani a Bamako. “Oggi ho annunciato con gioia la prossima apertura dell’ambasciata al presidente della transizione Bah Ndaw il quale ha accolto la notizia con entusiasmo, definendo questo un vero atto di amore da parte dell’Italia nei confronti del Mali e sottolineando quanto questo significhi in un momento così fondamentale per la storia del Paese”, ha affermato Del Re, precisando che la nuova ambasciata dovrebbe essere aperta entro la prima metà del 2021, in tempo per la fine della presidenza italiana del G20. Quanto alla sua visita, ha sottolineato la viceministra, arriva “in un momento storico estremamente significativo dopo il colpo di Stato recente” e ha “un significato politico importante”. Oltre al presidente della transizione, nella sua prima giornata di visita Del Re ha avuto dei colloqui anche con il ministro degli Esteri, Zeyni Moulaye, con il quale “ho approfondito i dossier fondamentali – da quello securitario, a quello del buon governo fino a quello della cooperazione allo sviluppo – e ho ribadito l’approccio multidimensionale dell’Italia che si basa su questi tre fondamentali pilastri”. (segue) (Res)