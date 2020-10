Italia-Mali: Del Re a “Nova”, apertura ambasciata a Bamako dimostra importanza strategica del Sahel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’incontro, ha proseguito la viceministra, “abbiamo inoltre toccato le questioni relative alla visione regionale, considerata anche la prossima apertura dell’ambasciata italiana e ragionando su quale sarà il ruolo dell’Italia. Abbiamo discusso anche del tema migratorio, strettamente legato a quello securitario, oltre che di agricoltura, e abbiamo concordato un maggiore coinvolgimento del settore privato e delle Ong che hanno svolto un ruolo cruciale nel Paese. Infine – ha aggiunto Del Re – è stato incentivato il ruolo della diaspora (in Italia ci sono 47 mila maliani) come ponte fra culture per il dialogo e la risoluzione dei problemi”. Nella sua prima giornata di visita, che si concluderà domani, la viceministra Del Re ha avuto anche degli incontri con il capo delegazione dell’Unione europea a Bamako, Bart Ouvry, con il capo della missione Eucap (European Union Capacity Building) Mali, Philippe Rio, e con il capo della missione Eutm (European Union Training Mission), Frantisek Ridzak, presso la sede della delegazione Ue. Infine, presso l'ufficio di progetto dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics) a Bamako, la viceministra ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni della società civile (Osc) italiane che operano in Mali, con cui ha discusso delle strategie di intervento a lungo termine nel solco degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. (Res)