Bolivia: revocato ordine di cattura nei confronti di Evo Morales (3)

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, aveva dichiarato la settimana scorso che il suo ritorno in Bolivia dall'Argentina "è solo questione di tempo". Lo aveva detto nel corso di una conferenza stampa convocata a Buenos Aires -dove si trova come rifugiato da dicembre del 2019- alla luce dei risultati delle elezioni presidenziali nel suo paese che hanno sancito la vittoria con oltre il 50 per cento delle preferenze del candidato del Movimento al Socialismo, Luis Arce. "Prima o poi ritornerò in Bolivia, questo non è in discussione (...) è questione di tempo", ha affermato Morales. "Il mio più grande desiderio è tornare alla regione dove sono nato come dirigente sindacale, il Tropico di Cochabamba", ha aggiunto il leader cocalero, che ha quindi sottolineato che tornerà "come agricoltore". L'ex presidente ha quindi chiarito che non pensa assumere "nessun incarico di governo" nel futuro esecutivo di Arce. (segue) (Brb)