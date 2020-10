© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE:- Continua la protesta degli ambulanti delle rotazioni romane. via dei Cerchi, Roma. (ore 9:30)- Presidio di protesta di insegnanti ed educatrici di Roma Capitale in piazza del Campidoglio per la sicurezza e la qualità dei servizi, promosso dai sindacati Cgil Cisl Uil e Csa. (ore 16)- Incontro "Un piano nazionale di edilizia residenziale pubblica" che si svolgerà sulla piattaforma zoom e sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook di RomaVentuno. Sono previsti gli interventi della ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, dell'assessore all'Urbanistica della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, dell'assessore al Patrimonio e politiche abitative del Comune di Roma, Valentina Vivarelli e del consigliere capitolino di SpR Stefano Fassina. (ore 17) (segue) (Rer)