Docente in quarantena fiduciaria: in quali casi l'insegnante deve svolgere le lezioni in Dad

La Didattica a distanza sarà svolta dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria. E' quanto prevede la normativa vigente, basata sugli adempimenti resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca" fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Come riferisce in un approfondimento sul tema la rivista specializzata "Orizzonte scuola", nel caso in cui le classi svolgano attività in presenza e il docente è in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia, l'insegnante svolge la Ddi (didattica digitale integrata) se sarà possibile garantire la vigilanza.La circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre chiarisce la differenza tra i termini quarantena e isolamento. La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa. In questo caso, l'obiettivo è quello di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. L'isolamento si riferisce ai casi di documentata infezione da Sars-CoV-2 in relazione alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione del contagio. Ma ci sono poi ulteriori differenziazioni a seconda che i soggetti destinatari del provvedimenti siano sintomatici, asintomatici o contatti di positivi.